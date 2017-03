Insegnante arriva ubriaca a scuola, ricoverata al Ca' Foncello

TREVISO Choc sabato scorso in un istituto superiore trevigiano. Una professoressa, di circa 45 anni, si è presentata a scuola, dove erano in corso alcune iniziative nell'ambito della "settimana dello sport", completamente ubriaca. La donna, chiaramente alterata dall'alcool, è stata soccorsa da un'ambulanza del Suem; a contattare il 118 sono stati colleghi, studenti e genitori, preoccupati per lo stato psicofisico della docente, apparsa molto aggressiva nei confronti di alcuni ragazzi e barcollante. Al vaglio dell'istituto scolastico provvedimenti nei suoi confronti. A riportare la notizia è il Gazzettino di Treviso in edicola oggi.