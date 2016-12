Anno scolastico 2017-2018, ecco le modalità per l'iscrizione

TREVISO Il MIUR ha pubblicato la Circolare Ministeriale n. 10 del 15/11/2016 avente ad oggetto le iscrizioni alle scuole dell’infanzia ed alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2017/2018. Le iscrizioni si effettuano esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio, dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2017 alle ore 20:00 del 06 febbraio 2017.



Per poter iscrivere i propri figli attraverso il servizio on line è necessaria la registrazione sul portale dedicato (http://www.iscrizioni.istruzione.it) a partire dalle ore 9:00 del 09 gennaio 2017. L’adesione delle scuole paritarie al sistema delle iscrizioni on line è facoltativa. Sono escluse dalla procedura on line le iscrizioni alla scuola dell’infanzia.