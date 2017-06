E' la grande serata della finale di Champions League: ecco tutti i maxi schermi nella Marca

TREVISO E' arrivata dunque la tanto agognata serata che i tifosi della Juventus aspettavano: la finale di Champions League con il Real Madrid al Millennium di Cardiff. In occasione del match sono numerose le iniziative organizzate dai locali della Marca e dagli stessi ultras bianconeri per seguire la partitissima. Fallito il tentativo del Comune di Treviso di allestire un maxi-schermi in piazza Rinaldi, non mancano le soluzioni per chi vuole vivere le emozioni della finale in compagnia.

Posizionato un maxischermo all'osteria "Al Botegon", a Porta San Tomaso a Treviso, così come al "Tocai" in piazzetta Lombardi, al "Fuori gioco", in Ghirada, al "Ambaradan" di Sant'Angelo, al "Wiener House", al "Albatross" e al "Big Bamboo" di viale della Repubblica e al "Sottovento" (via dei Vegri, l'ex Fresco d'Estate). La partita sarà seguita anche al "Whishing Wells" (nelle tre sedi di Spresiano, Treviso e Quinto, inaugurato da qualche giorno), al "Sagari" di Lancenigo, al "Colonial Inn" di Silea, al "Ice and co." di Frescada, al "Galloway" di Fontane, alla pizzeria "Da Michele e Luisa" di Quinto, alla birreria "Rumori strani" di Dosson, alla pizzeria "Arlecchino" di Ponzano e al "New games biliardi" di Mogliano. Schermo gigante pure presso lo Juve club di Negrisia e al bar "Garibaldi" di Montebelluna, vera roccaforte del tifo bianconero nella Marca con un club a cui sono iscritti quasi 400 soci.