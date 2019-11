Alloggia in albergo a Treviso, arrestata per furto da Coin

Alloggiava in un albergo della città, come una normalissima turista ma il suo soggiorno nella Marca aveva evidentemente un solo scopo: quello di mettere a segno furti nei negozi del centro storico di Treviso. La "vacanza", per dirla con un eufemismo, di una ragazza moldava di 20 anni, residente nel veneziano, è finita però nel peggiore dei modi, ovvero con l'arresto. La giovane è stata fermata mercoledì pomeriggio, poco dopo le 16.30, all'interno del negozio "Coin" di corso del Popolo. A bloccarla sono stati gli agenti delle volanti della Questura di Treviso, coordinati dal dirigente Marco Masia. Quando gli agenti sono intervenuti, la straniera, vistosi scoperta mentre cercava di rubare alcuni profumi di marca, si stava allontanando dal negozio, cercando di far perdere le proprie tracce. I poliziotti hanno immediatamente iniziato la ricerca della ladruncola, anche visionando le telecamere di videosorveglianza tramite la sala operativa della Questura, rintracciandola poco dopo, all’intersezione con via Fiumicelli.

La donna, dopo un primo tentativo di sottrarsi al controllo, ha seguito gli agenti in Questura, dove è stata identificata e si è scoperto la sua identità: si tratta di una giovane ma già nota alle forze dell'ordine, con alcuni precedenti giudiziari e di polizia per reati contro il patrimonio. All’interno della propria borsa, opportunatamente schermata per evitare che i dispositivi antitaccheggio entrassero in funzione, sono stati ritrovati ben otto profumi confezionati, appena sottratti, per un valore di oltre 1000 euro. I poliziotti, inoltre, data la sua residenza nel veneziano, hanno accertato che la donna stesse alloggiando da qualche giorno a Treviso presso un albergo del centro cittadino. Nella sua camera d'hotel, sono stati rinvenuti due occhiali da sole di note griffe della moda e numerosi altri articoli di profumeria, per un valore complessivo di circa 700 euro. I.M. è stata quindi arrestata per il reato di furto aggravato e denunciata all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione.