Anziani coniugi in vacanza al mare, casa razziata dai ladri

TREVISO Razziata di gioielli e denaro l'abitazione di una coppia di anziani residenti in via Benvenuto nel quatiere di Fiera, a Treviso. I coniugi si trovavano in vacanza, al mare, e ignoti si sono introdotti, giovedì scorso, all'interno del loro appartamento, nonostante le inferriate alle finestre. A rendersi conto di quanto era successo è stato il figlio della coppia che si è reso conto, transitando in zona, che le inferriate erano state sradicate. Il bottino del colpo ammonterebbe a diverse migliaia di euro. Sull'episodio indaga ora la polizia. Risale invece alla serata di sabato un furto avvenuto a Paese in via Lotto. Nel mirino l'abitazione di un pensionato che aveva, per una dimenticanza, lasciato una finestra aperta. I "topi d'appartamento" sono riusciti a trafugare un bottino di circa 7mila euro, tra contanti e preziosi. Sull'episodio indagano i carabinieri di Paese.