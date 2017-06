Treviso, "ladri di fiori" nella notte lungo Riva del Cagnan

TREVISO La realtà, recita il noto adagio, supera di gran lunga la fantasia. E non mancava certo fantasia ai ladri che nella notte tra mercoledì e giovedì hanno pensato bene di rubare addirittura tutti i fiori da una fioriera che una commerciante della zona aveva piantato solo tre giorni prima. L'episodio è avvenuto lungo Riva del Cagnan, nel cuore del centro storico di Treviso. E' stata la stessa trevigiana a denunciare l'episodio attraverso Facebook con un post al vetriolo. "Bene....solo tre giorni fa erano state piantate -ha scritto- e stanotte qualche maledetto/a da Dio ha pensato bene di rubarle....che dire? Spero che i soldi che ha risparmiato nel comperarsi le piante li possa spendere in medicine!!! Pezzo di escremento che non sei altro!".