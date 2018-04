Strada di Canizzano, al via i lavori di asfaltatura e messa in sicurezza

TREVISO Sono iniziati stamattina i lavori di asfaltatura e messa in sicurezza delle pavimentazioni stradali di strada Canizzano e strade limitrofe. Questi lavori costituiscono il primo dei sette lotti che il Comune ha programmato per il risanamento stradale di alcuni snodi importanti di Treviso: i successivi interventi del primo lotto riguarderanno Sant'Antonino, Centro Storico, Santa Bona, San Pelajo, Santa Maria del Rovere e Fiera. Per il primo lotto la spesa ammonterà ad 750.100,00.

A partire da oggi, verrà riasfaltata strada Canizzano, nel tratto compreso tra via Cornare e strada Comunale di S. Vitale, e saranno realizzate due piattaforme rialzate per la messa in sicurezza e la moderazione della velocità, in corrispondenza dei tratti più densamente popolati o trafficati del quartiere, ovvero all'altezza delle intersezioni con strada Comunale S. Vitale e via Michieli. I lavori dureranno circa due settimane, senza deviazioni per la circolazione: durante tutto il periodo, le vetture potranno continuare a transitare per strada Canizzano a senso alternato. Le zone d'intervento sono state individuate anche con la collaborazione e le segnalazioni dei residenti di Canizzano.