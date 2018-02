Mercoledì l'ultimo saluto a Nadia Curcuraci Sperti

TREVISO Lutto a Treviso per la morte di Liliana Curcuraci Sperti, mancata domenica a causa di un male incurabile, un tumore al cervello che le era stato diagnosticato lo scorso 9 dicembre e che l'aveva costretta al ricovero presso la "casa dei Gelsi", dove è spirata. Lilly, come tutti la conoscevano, aveva 59 anni ed era molto nota in città per aver gestito il bar dell'istituto "Giorgi", curato il post "Casellato" in piazza San Vito e inaugurato il bar Dersut della zona di San Leonardo, sempre nel cuore del centro storico di Treviso. Il funerale sarà celebrato mercoledì pomeriggio alle 15.15 presso la chiesa di Santa Maria Maggiore . Liliana, originaria di piazza Armerina, lascia il marito Luigi Sperti e le figlie Tatiana e Nadia.