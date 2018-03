Tumore lo uccide in meno di un mese, addio al fondatore della Nord Mec

TREVISO La sua avventura imprenditoriale cominciò negli anni '80 quando fondò la "Nord Mec", quella che sarebbe diventata una delle storiche concessionarie della Marca. Qualche settimana fa (il 19 febbraio) però l'improvviso ricovero la terribile diagnosi, un mieloma multiplo, ne ha segnato drammaticamente il destino. Livio Artuso, imprenditore trevigiano di 62 anni, si è spento venerdì scorso nel reparto di terapia intensiva del Ca' Foncello di Treviso. Artuso lascia la moglie, Margherita Bortolato, e i figli Giorgia e Lorenzo, di 18 e 17 anni: prima di diventare imprenditore aveva lavorato come autista per la Union tour, azienda di proprietà del padre, Paolo Pozzobon. A riportare la notizia è il Gazzettino di Treviso in edicola oggi.