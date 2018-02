Malore sul pianerottolo, 57enne stroncata da un infarto

TREVISO E' stata trovata da una residente del condominio in cui viveva, residente al piano di sopra, stesa sul pianerottolo, colpita da un malore, probabilmente un infarto, che le è stato fatale. A perdere la vita Lorena Albrigo, 57 anni, originaria di Verona. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di mercoledì in via del Municipio, nel centro storico di Treviso. Inutili purtroppo i soccorsi da parte degli infermieri del Suem 118. Sul posto, per fugare igni dubbio circa la dinamica dell'accaduto, è interventuta la polizia scientifica. Lascia l'ex marito, il dentista Igino Tubia, e il figlio Gianluca.