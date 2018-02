Tragedia a San Liberale, mamma di 51 anni stroncata da un infarto

TREVISO E' stata colta malore improvviso, probabilmente un infarto, mentre si trovava nella sua abitazione di via Puglie, nel quartiere di San Liberale a Treviso. Inutili i soccorsi da parte dei medici del Suem 118: il suo cuore non è più ripartito. Grande cordoglio per l'improvvisa scomparsa di Lorena Facchin, 51enne e madre di una ragazza di 21 anni, Giada, affetta dalla sindrome di down. La donna, ex dipendente Benetton, ha sempre lottato perchè Giada potesse studiare e le venissero riconosciuti i suoi diritti, a partire dal diploma che aveva regolarmente conseguito. Un grande coraggio che l'aveva portata a partecipare a trasmissioni televisive per raccontare la sua battaglia, una forza d'animo che le era stato sempre riconosciuto dai suoi tanti amici e conoscienti che ora inondano di messaggi di cordoglio la sua pagina Facebook. La famiglia era già stata funestata da un terribile dramma molti anni fa quando morì, a causa di un tumore, il marito di Lorena, Renzo . La 51enne (li aveva festeggiati lo scorso 18 gennaio) lascia un fratello, Massimo, la cognata Marta, e i genitori, Gino e Gabriella, residenti in via Santa Bona vecchia. I funerali di Lorena si svolgeranno probabilmente martedì prossimo.