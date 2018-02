Mercoledì a San Liberale l'ultimo saluto a Lorena Facchin

TREVISO Sarà celebrato mercoledì 7 febbraio, alle ore 14.30, presso la chiesa parrocchiale di San Liberale, il funerale di Lorena Facchin. La donna era mancata lo scorso 1° febbraio, all'età di 51 anni, stroncata da un infarto mentre si trovava nella sua abitazione di via Puglie. Lorena lascia l'amata figlia Giada, 21 anni e affetta dalla sindrome di down, il compagno Nicola, i genitori Gino e Gabriella, il fratello Massimo e decine di amici e amiche che piangono l'improvvisa scomparsa di questa donna così coraggiosa (per anni si è battuta, pubblicamente, per i diritti della figlia), amata e colpita da un destino terribile (il marito morì a causa di un tumore alcuni anni fa). Nei giorni scorsi, su disposizione della Procura di Treviso, è stata effettuata l'autopsia sul corpo della donna per fare chiarezza sul malore che è costato la vita alla 51enne: proprio nelle scorse ore è arrivato il nullaosta per le esequie.