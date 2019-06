Ubriaca aggredisce la madre a colpi di forchettone, 45enne a processo

Una vita buttata, A almeno così la percepisce lei, alle prese con una esistenza complicata e insoddisfacente con cui riuscirebbe a fare i conti solo grazie all'alcol. Ma le sbornie l'avrebbero trasformata in una persona cattiva e violenta che negli anni avrebbe sfogato le proprie frustrazioni contro l'anziana madre convivente, prima con violenze psicologiche e poi con aggressioni fisiche vere e proprie. Fino a quando la mamma, aiutata anche dall'altra figlia e consigliata da un'amica, si è fatta coraggio e ha deciso di sporgere denuncia. Ora E.D.M, 45enne residente a Treviso , è finita a processo (difesa dall'avvocato Sabrina Dei Rossi) con l'accusa di maltrattamenti familiari aggravati e lesioni aggravate.

Secondo quanto ha raccontato la madre, la 45enne avrebbe trasformato per anni la vita dell'anziana in un vero e proprio inferno: sopraffazioni e maltrattamenti, insulti e minacce di morte e violenze psicologiche di ogni tipo. E nella primavera del 2018 sarebbero iniziate le violenze fisiche e proprie come quando, il 30 marzo, la 45enne avrebbe impugnato un forchettone da cucina con cui avrebbe aggredito la madre, conficcandole l'utensile nel bicipite sinistro provocandolee contusioni multiple giudicate poi guaribili in otto giorni.