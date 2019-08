Ancora maltempo nella Marca, nottata di superlavoro per i vigili del fuoco

I temporali, peraltro attesi, sono tornati a colpire la Marca nella serata di martedì. I vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso hanno lavorato fino alle 3 del mattino, e riprenderanno in mattinata, per tagliare piante finite sulle strade, per una cabina ed un quadro elettrico che si sono incendiati e per la messa in sicurezza di pali Telecom, abbattuti dalla furia del vento.

Quindici complessivamente gli interventi dei vigili del fuoco e tra questi quelli in via Roette a Mogliano Veneto, in via Signoria a Fontane di Villorba, a Cappella Maggiore in via Rive, a Santa Lucia di Piave, a Tarzo, a Spresiano, Conegliano e a Mareno di Piave. Non sono mancate anche le grandinate, soprattutto nell'area occidentale della pedemontana trevigiana.