Pioggia, grandine e vento forte: Marca spazzata dal maltempo

L'ondata di maltempo che nella prima mattinata di oggi, venerdì 2 agosto, si è abbattuta sulla Marca ha provocato danni fortunatamente limitati in provincia con i vigili del fuoco impegnati principalmente per sistemare alberi o pali. Gli interventi dei pompieri, una trentina in tutto, sono stati eseguiti nei Comuni di Carbonera, Villorba, Quinto, Vedelago, Castelfranco, Pederobba, Zenson di Piave, Silea, Salgareda e San Biagio di Callalta . Si tratta di tagli di piante, prosciugamenti e alcuni tetti danneggiati (nella foto in basso un albero caduto a Roncade).

Nessuna conseguenza alla circolazione ferroviaria o sulle principali arterie stradali della Marca.