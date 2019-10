Tortura il padre con un taser artigianale, 50enne condannato

Tre anni di reclusione, in abbreviato. Questa la condanna inflitta a L.R., un 50enne di Treviso finito a processo con l'accusa di maltrattamenti familiari nei confronti del padre 85enne, che si era costituito come parte civile nel procedimento assistito dall'avvocato Fabio Crea. Botte, insulti, sputi in faccia: questa la routine imposta dall'aguzzino alla sua vittima. I due vivevano nella stessa casa e dopo la morte della moglie dell'anziano, madre dell'imputato, il 50enne sarebbe diventato molto violento nei confronti del padre, sottoposto anche a torture con un taser artigianale . Come la sera del 29 aprile del 2017 quando l'85enne è stato aggredito dal figlio che lo avrebbe prima spinto a terra, poi trascinato nel bagno dove, tenendo per il collo, gli avrebbe impartito numerose scariche elettriche al volto e alla testa.

«Basta, ti prego non farmi del male»: ha supplicato l'anziano. Ma il 50enne sarebbe andato avanti per almeno 5 minuti e poi lo avrebbe sollevato da terra scaraventandolo dentro alla vasca da bagno. Arrivato sotto choc al pronto soccorso, all'uomo sono state diagnosticate abrasioni e escoriazioni al viso e una vasta ecchimosi ad una gamba. «Sono stati minuti interminabili - ha raccontato l'85enne- l'ho supplicato di smetterla ma lui ha continuato come se nulla fosse». Dopo quell'episodio l'anziano, che aveva subito a lungo e in silenzio le angherie e le violenze del figlio, ha deciso di denunciare il 50enne che, dopo essere stato arrestato, era stato successivamente scarcerato e sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare.