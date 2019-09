Badante aggredita e palpeggiata, i carabinieri identificano il maniaco

Il "maniaco" che venerdì scorso ha palpeggiato e tentato di abusare di una badante moldava in pieno centro storico, a pochi passi dal supermercato Conad, nella zona di piazza Pio X, ha finalmente un volto ed un nome. Si sono dunque concluse, nell'arco di pochissimi giorni, le indagini-lampo subito avviate dai carabinieri di Treviso. Le molestie sessuali subite dalla badante moldava erano avvenute lo scorso 30 agosto scorso, in via dei D’Alloro di Treviso. Ad essere identificato e denunciato dagli investigatori dell'Arma, coordinati dal Maggiore Stefano Mazzanti, è stato un pakistano di 36 anni, N.S. regolare sul territorio, con precedenti di polizia. La scoperta è stata resa possibile dalla visione delle immagini del supermercato Conad dove lo straniero era stato immortalato, con un connazionale, poco prima dell’aggressione. L’altro straniero è risultato estraneo alla vicenda come poi confermato dalla denunciate che ha invece riconosciuto il suo molestatore il quale dovrà rispondere del reato di violenza sessuale.