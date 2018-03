La Treviso Marathon non ferma le corriere Mom: corse garantite con molte variazioni

TREVISO In occasione dell'appuntamento di domenica con Treviso Marathon, nonostante le importanti chiusure al traffico imposte dall'amministrazione cittadina, Mobilità di Marca ha compiuto un grande sforzo per riuscire comunque a garantire il servizio alla sua clientela, senza sospenderlo come avvenuto nel corso delle passate edizioni.

Domenica, in particolare, saranno garantiti i collegamenti nell'asse: Stazione ferroviaria, Aeroporto e Ospedale. Tutte le linee urbane saranno deviate nell'esterno mura, finché lo consentirà la manifestazione. Tra le 11 e le 12,30 alcune corse saranno deviate lungo il Terraglio e in tangenziale, percorso che seguiranno anche alcune linee extraurbane in partenza e arrivo all'autostazione di Lungo Sile Mattei. Nel dettaglio, saranno queste le linee a subire le variazioni principali. Per le corriere extra-urbane, dalle 9 del mattino, la linea 120, da Treviso, riprenderà il suo percorso regolare da Viale Brigata Treviso. La fermata sospesa è quella di Porta S.Tomaso. Fermata alternativa: Stadio. Dalle 9 alle 11, in direzione Treviso dopo Visnadello (fermata Cartiere Marsoni), la linea 120 sarà deviata sulla provinciale Postumia e proseguirà verso Ponzano sul percorso della linea 115 fino alla stazione delle corriere di Treviso. La linea 104 (da Portogruaro a Treviso), dopo la fermata S.Floriano, proseguirà lungo la tangenziale, passerà in via Terraglio e arriverà fino alla stazione delle corriere di Treviso. Fermate sospese: Lanzago e Porta SS. Quaranta. La linea 108, a Casale sul Sile in località Ponte Stella, sarà deviata fino a Casier per poi proseguire regolarmente fino alla stazione di Treviso. Fermate sospese: Casale, Casier/Officine Biondi. Dalle 11 alle 12,30 il Put sarà chiuso al traffico, pertanto le linee 101, 106, 110 e 120 da Treviso saranno deviate sul percorso: via Terraglio, tangenziale e Noalese (rotatoria S.Giuseppe). Dalla rotatoria di S. Giuseppe la linea 101 proseguirà in direzione Padova servendo la fermata aeroporto. Le linee 106 e 110 svolteranno a destra riprendendo il percorso regolare da Treviso-Piazzale Pistoia (incrocio Stiore), fermate sospese fino a Via Montegrappa La linea 120 svolterà a destra proseguendo la deviazione verso piazzale Pistoia (incrocio Stiore), Viale della Repubblica e riprendendo il percorso regolare a Lancenigo, fermata “Istituti”. Fermate sospese fino a Sant’Artemio.

Per quanto riguarda le linee urbane invece, nessuna potrà entrare in centro storico ma saranno tutte deviate fuori mura secondo il seguente piano. Linea 1 - Da Treviso: da Porta Piave prosegue verso Stadio, via Piave, via Marconi (percorso Linea 7), via Brigata Marche, da via Brigata Treviso percorso regolare. Verso Treviso: percorso inverso. Dalle 9 alle 11 la linea 1 sarà sospesa dalla stazione dei treni fino a Carità; percorso regolare dalla Stazione FS all'ospedale. La linea 3 sarà garantita in entrambe le direzioni dalla stazione dei treni a Silea (capolinea Farmacia), ma effettuerà un percorso deviato su Via Treviso e Via Borin e sarà quindi sospesa da Silea a Sant’Elena. La linea 7 sarà sospesa da via Brigata Marche a S.Artemio, capolinea provvisorio in via Rota. La linea 10 sarà garantita in entrambe le direzioni da Stazione FS a Selvana (capolinea fermata “Due Fiumi edicola”). Sospesa da Selvana a Carbonera. Dalle 11 alle 12.30, nel momento in cui il Put verrà chiuso al traffico la linea 1 sarà sospeda dalla stazione dei treni a Carità. Regolare il percorso dalla stazione all'ospedale. La linea 3 in direzione Silea sarà deviata dalla Stazione FS verso la tangenziale fino a Silea (capolinea Farmacia) . Da Silea: deviata su Via Treviso, Via Borin, percorso regolare dalla fermata “Molino Comirato” fino a Stazione FS. Sospesa da Silea a Sant’Elena. La linea 7 sarà invece sospesa dalla stazione dei treni fino a S.Artemio. Regolare il tragitto: Stazione FS-San Lazzaro–San Zeno. Dalla stazione la linea 10 raggiungerà Selvana via Tangenziale, percorso regolare da Selvana a Stazione FS. Sospesa da Selvana a Carbonera. Infine le linee 4–6–9–11–21–55–61 saranno deviate dalla stazione su via Lungo Sile Mattei, cavalcavia FS, via San Zeno, via Cacciatori, via Orleans, via Appiani, via Montegrappa, incrocio Stiore. Da qui le Linee 6, 11 e 21 proseguiranno su regolare percorso; le Linee 4, 9, 55 e 61 svolteranno in viale della Repubblica per riprendere percorso regolare. Direzione Stazione FS: corse senza variazioni.