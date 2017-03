Spaccio di marijuana, due arrestati dalle volanti della polizia

TREVISO Due arrestati, F.M., un trevigiano di 38 anni e senza precedenti penali alle spalle, e R.E., dominicano di 23 anni, e quasi 2,5 kg di marijuana posta sotto sequestro: questo l'esito dell'operazione antidroga portata a segno nella tarda mattinata di domenica dagli agenti delle volanti della Questura di Treviso.

Tutto nasce da un controllo stradale avvenuto poco dopo le 12 in via Callalta a Treviso: il 38enne, a bordo della sua auto, stava uscendo dalla corte di una zona residenziale e il suo nervosismo ha subito insospettito gli agenti. L'uomo aveva in tasca una piccola dose di marijuana ed un bilancino di precisione. E' perquisendo la sua abitazione che è stato trovato il quantitativo di droga più importante: quasi 2,5 kg di "erba" distribuita in vari sacchetti nascosti in più stanze della casa. Gli agenti sono riusciti a risalire anche al fornitore della sostanza, il giovane dominicano, anche lui incensurato.

Presso l'abitazione dello straniero sono stati trovati dagli agenti delle volanti, coordinati dal dirigente Massimo Olivotto, 20 grammi di marijuana, 2mila euro in contanti e un kit di lampade alogene per la coltivazione delle piante proibite. Secondo gli investigatori il 23enne sarebbe un punto di riferimento per lo smercio della droga in centro storico. Entrambi, in attesa dell'udienza di convalida, si trovano rinchiusi nel carcere di Santa Bona.