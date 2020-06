Barattoli di marijuana in auto, arrestato 25enne trevigiano

Domenica notte gli agenti delle volanti della polizia, durante un controllo in viale della Repubblica, hanno arrestato D.M.F., un 25enne trevigiano già noto alle forze dell'ordine e con vari precedenti alle spalle. Il giovane è stato trovato in possesso di 145 grammi marijuana, due bilancini di precisione, oltre a vari strumenti atti al confezionamento ed alla vendita al dettaglio della sostanza. In particolare, il 25enne, che transitava a bordo della sua auto in viale della Repubblica, fermato dalla polizia, si è subito mostrato molto nervoso. Durante l’attività di controllo i poliziotti hanno ritrovato nel bagagliaio della vettura tre barattoli di vetro contenenti marijuana, per un peso complessivo di 145 grammi, un bilancino di precisione, oltre a strumenti idonei per il confezionamento della sostanza medesima (in particolare cartine e filtri).

