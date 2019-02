A 73 anni denuncia il marito e lo porta in tribunale: artigiano a processo

Quasi mezzo secolo di umiliazioni, di maltrattamenti, di botte e vessazioni, una vita passata come la serva del marito padrone fino a quando, compiuti i 73 anni, ha deciso di denunciarlo. E' la storia che una donna di Treviso ha raccontato in aula durante la sua deposizione nel processo all'ex marito, un 80enne ex imprenditore artigiano che ora deve rispondere di maltrattamenti familiari. 46 anni di matrimonio tondi tondi e mai un giorno felice perché fin da subito l'uomo avrebbe iniziato a picchiarla per le ragioni più svariate: un bicchiere fuori posto, il desiderio di avere una borsa nuova per il battesimo del nipotino, la richiesta di andare fuori a mangiare una pizza. Sottomessa al marito che le avrebbe impedito anche di effettuare prelevamenti dal conto corrente familiare che era cointestato, la donna ha trovato la forza di denunciare solo una volta ottenuta la separazione, a cui è arrivata dopo che i quattro figli della coppia sono intervenuti a seguito dell'ennesimo litigio e pestaggio .

»Per noi - è la loro versione della storia - vedere quelle scene era diventata una abitudine. Ma ad un certo punto abbiamo capito che ora di dire basta». E così nel 2015 hanno convinto madre e padre a prendere strade diverse. Poco dopo però è arrivata anche la denuncia per maltrattamenti. «Mi picchiava e mi tradiva - ha raccontato la 73enne - per tanto tempo ho pensato che non potevo separarmi. Mi vergognavo. Soprattutto ho pensato che i miei figli si sarebbero vergognati di avere genitori separati». Mezzo secolo di sofferenze, tutto sopportato in silenzio per il bene dei suoi quattro figli. Ora la 73enne vive da sola e mette in croce pranzo e cena con il solo assegno di mantenimento che le passa l'ex marito. «Ma lui adesso non mi picchia più e io sono serena e felice».