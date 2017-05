Male incurabile lo uccide a 46 anni, addio a Massimo Compiano

TREVISO Si svolgeranno domani, mercoledì 24 maggio, alle 11 presso il Tempio di San Nicolò di Treviso i funerali di Massimo Compiano, manager Sicuritalia di 46 anni scomparso pochi giorni fa al termine di una malattia, un male incurabile che lo ha stroncato. Compiano lascia la moglie Gloria e i figlioletti Maddalena e Nicolò, di 4 e 8 anni. Molto conosciuto e amato in città, il 46enne si era laureato in giurisprudenza ed aveva poi trascorso nove anni nella polizia, a Parma, per poi dedicarsi all'attività di famiglia: lo zio era appunto Arnaldo Compiano, fondatore del colosso della sorveglianza, sicurezza e trasporto valori. Nonostante il tracollo dell'azienda Massimo era riuscito a smarcarsi e a trovare un ruolo come responsabile d'area per conto di Sicuritalia. Un anno fa la terribile diagnosi di un tumore. Domenica scorsa il tragico epilogo.