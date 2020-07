Un malore improvviso stronca il musicista Max Varisco

Tra gli anni '70 e '80 era stata l'anima del "New time", locale di piazza Giustinian Recanati, nel centro di Treviso, che ospitava i principali gruppi del panorama musicale trevigiano. Bassista e chitarrista, in gruppi rock e beat, intere generazioni di trevigiani ne ricordano l'abilità con le corde ma anche il buon cuore, la giovialità. Massimo "Max" Varisco è stato tradito dal suo cuore nelle notte tra domenica e lunedì: aveva 59 anni. Si è spento nella sua abitazione di San Zeno e qui è stato ritrovato, esanime, dagli amici. Varisco lavorava presso l'aeroporto "Canova" di Treviso: lascia l'anziana madre Mariuccia, due figli e tanti, tantissimi amici che in queste ore stanno lasciando decine di messaggi di cordoglio sul suo profilo Facebook.

Era stato il padre di Massimo, Aldo, ad aprire i battenti del "New time" (considerato una sorta di Piper in salsa trevigiana) e dell'hotel Giustiniani: "Max" ci era cresciuto ed era uno dei principali artisti di quella Treviso "notturna" che ora non esiste più. Nel locale erano transitati tutti i principali musicisti trevigiani, oltre a importanti rassegne per band emergenti.

Il funerale di Massimo Varisco sarà fissato nei prossimi giorni: è probabile che ne seguirà una commemorazione in musica da parte dei suoi tanti amici.