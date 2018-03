Le truffe del finto avvocato: incastrato da tre anziane della Castellana

CASTELFRANCO VENETO Le denunce di tre donne della Castellana incastrano Maurizio Savarese, 44enne di origini napoletane, il finto avvocato truffatore che è stato arrestato alcuni giorni fa dai carabinieri di Bassano del Grappa. La sua tecnica era semplice ma molto efficace: telefonava alle sue vittime, solitamente donne anziane e sole, raccontando che i loro figli avevano causato incidenti che necessitavano urgenti interventi legali. Interventi costosi che lui garantiva previa consegna di denaro o gioielli che lui stesso passava poi a ritirare.

I casi che i carabinieri di Castelfranco hanno registrato nella Castellana sono i seguenti: il 20 dicembre una 80enne di Castelfranco consegnò all'uomo 8mila euro in contanti e monili in oro, il 10 gennaio nel mirino finì una 88enne di Vedelago "alleggerita" di 500 euro di preziosi e oro ed infini il 16 febbraio a Castello di Godego fu il turno di una 77enne di Castello di Godego che diede al truffatore 2mila euro in contanti.