Ritirano pacco sospetto con le droghe dello sballo: due arrestati

Due persone in cella e due etti e mezzo di droghe "dello sballo", mdma e ketamina, sequestrate. Questo il risultato di un'operazione antidroga condotta sabato scorso dalla squadra mobile di Treviso e coordinata dal dirigente Claudio Di Paola (qui sotto le sue parole). A finire in cella per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 34enne di Cattolica (Rimini), Alessandro Bani, e un 43enne di Salgareda, Riccardo Magnoler. Entrambi si trovano rinchiusi nel carcere di Santa Bona a Treviso, in attesa dell'udienza di convalida del fermo.

L'operazione degli investigatori della squadra mobile ha avuto origine da una segnalazione, giunta da parte di un corriere espresso: il vettore era stato incaricato di consegnare un pacco sospetto a Treviso, con un indirizzo volutamente inventato. Seguendo passo-passo il pacco, proveniente dall'estero, e identificato il titolare di una tessera postepay con cui era avvenuto il pagamento dello stesso (il 34enne di Cattolica) gli investigatori sono arrivati a bloccare ed arrestare il 43enne trevigiano ed il riminese, giunto appositamente nella Marca in treno per ritirare il "prezioso" carico, destinato agli amanti dello sballo. Si ipotizza anche che el droghe erano destinate ad essere utilizzate in occasione di orge o altre pratiche "particolari" dal punto di vista sessuale. In tutto sono stati sequestrati 1500 euro in contanti, un bilancino di precizione ma soprattutto 250 grammi tra mdma e ketamina, droghe che sarebbero state smerciate ad un prezzo tra i 20 e i 30 euro a dose.