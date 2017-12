Cronaca San Giuseppe / Via Noalese

Ruba cioccolato e cibo per 90 euro: arrestato dalla polizia

In manette un rumeno di 60 anni che è stato sorpreso da un addetto alla sicurezza del supermercato "Mega" di via Noalese a Treviso. In auto altra refurtiva per 2mila euro, con merce trafugata all'Ikea