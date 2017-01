Meningite, migliorano le condizioni del 47enne ricoverato al Ca' Foncello

TREVISO Raggiunto un importante miglioramento delle condizioni cliniche del quarantasettenne, ricoverato al Ca’ Foncello di Treviso alla fine di dicembre perchè colpito da meningite da meningococco di tipo C. Le gravissime e preoccupanti condizioni che hanno accompagnato il paziente nei primi giorni del ricovero registrano oggi un netto miglioramento. Grazie al successo delle cure da parte del sanitari della Rianimazione del Ca’ Foncello, il paziente da alcuni giorni respira già autonomamente e si prevede che nei prossimi potrà lasciare la terapia intensiva per essere trasferito in un reparto di degenza.

“Penso di poter esprimere grande soddisfazione come direttore dell’azienda per il risultato che l’equipe della rianimazione, diretta dal dottor Farnia è riuscita a raggiungere – sottolinea il Direttore generale Francesco Benazzi -. Le condizioni del paziente al suo ingresso erano gravissimamente preoccupanti e la sua vita estremamente in pericolo. La prognosi infausta è stata contrastata con elevatissima professionalità fin dai primi attimi del ricovero da tutto il personale dell’unità di Rianimazione. Oggi il paziente respira senza ventilazione, da segni di forte rispresa, possiamo prevedere che tra un paio di giorni lasci la terapia intensiva e speriamo possa quanto prima tornare in famiglia”.

“Questa vicenda ha evidenziato l’importanza di un’efficienza multidisciplinare – prosegue Benazzi - perchè ha confermato una perfetta sinergia tra il medico di famiglia, il Pronto soccorso, la Microbiologia che in tempi estremamente rapidi è giunta alla tipizzazione, la Prevenzione per la profilassi sui familiari, la Rianimazione per salvare la vita al paziente, l’unità Malattie Infettive che è già pronta ad accoglierlo per proseguire le cure. In un momento in cui sembra dominare una ingiustificata psicosi in conseguenza ai casi di Meninigite, i cittadini possono rendersi conto di come il nostro sistema sanitario sia all’altezza e disponga dell’elevato livello di professionalità necessario per gestire questo genere di eventi”. La Direzione sanitaria comunica, inoltre, che anche i 2 pazienti affetti da Meningite da Pneumococco a suo tempo ricoverati in Rianimazione – rispettivamente al Ca’ Foncello di Treviso ed al San Valentino di Montebelluna - sono notevolmente migliorati e sono già stati trasferiti nei giorni scorsi in reparto di degenza.