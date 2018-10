Stalking a Mirko Lorenzon, la sua accusatrice finisce a processo

Il sostituto procuratore Massimo Zampicini ha chiesto l'archiviazione del fascicolo di indagine a carico di Mirco Lorenzon, l'ex assessore alla protezione civile della Provincia di Treviso indagato per maltrattamenti nei confronti della ex compagna, Sabrina Buran. La donna, che è stata candidata del centrosinistra al consiglio comunale di Casale, lo aveva denunciato ad inizio anno accusandola di averla picchiata. Ma è lei ad essere finita a processo dopo la querela per stalking sporta dallo stesso Lorenzon.

Ieri, mercoledì, il processo alla 45enne è entrato nella fase dibattimentale, subito rinviata al prossimo 19 novembre, giorno in cui Lorenzon sarà chiamato a deporre. Secondo l'ex assessore leghista la Buran avrebbe letteralmente ossessionato l'ex compagno. "Non mi dava pace - ha raccontato - voleva controllare in maniera ossessiva tutto quello che facevo, le telefonate, i messaggi, sapere chi vedevo e quando . Poi ha iniziato a dirmi che si sarebbe suicidata, piombava a casa mia nel cuore della notte a volte con un coltello". Negli atti dell'indagine che ha portato la Buran al processo con il rito immediato anche alcuni video, ripresi da Lorenzon con il telefonino, e i tabulati delle centinaia di messaggi che la donna gli inviava. Per questi fatti alla Buran è stata applicata la misura restrittiva del divieto di avvicinamento secondo cui deve restare ad almeno i 500 metri di distanza.