Alla sbarra il fidanzato dell'ex Miss Padania, c'è il patteggiamento

Ha patteggiato 1 anno e 4 mesi di reclusione Federico Marini, il 40enne "fidanzato" dell'ex Miss Padania Benedetta Mironici, arrestato lo scorso 3 luglio con l'accusa di di lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Stamattina, lunedì, in aula, al momento della conclusione del procedimento, c'era anche la bella Benedetta, fasciata dentro ad un vestito estivo color rosa che con lo sguardo sperduto ha sussurrato tra le lacrime: «Ma come, ma perché... Federico».

Federico Marini in questo processo ci era finito in seguito auno dei suoi soliti violenti litigi con lei, la bella 35enne ex Miss Padania che nei guai insieme al fidanzato c'era già stata l'estate scorsa per un tentato furto ai danni del furgoncino di un artigiano a Sant'Antonino che Marini aveva provato a scassinare insieme ad un complice mentre la Mironici, che patteggiò un 1 anno di reclusione, attendeva in auto.