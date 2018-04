Mom, si apre il bando per la selezione di nuovi autisti

TREVISO Prosegue l’impegno di Mobilità di Marca Spa sul fronte dei servizi al cittadino. Dopo l’approvazione nei mesi scorsi del Piano Industriale e l’acquisto di 25 nuovi mezzi, MoM ha indetto una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di "Operatore di Esercizio" (AUTISTI AUTOBUS) che andranno ad affiancare i nuovi autisti che prenderanno servizio a breve. I lavoratori selezionati dovranno essere in possesso delle abilitazioni richieste, per svolgere mansioni di guida di mezzi abilitati al trasporto di persone e tutte le attività accessorie previste dal CCNL di categoria.

Sarà applicato il CCNL Autoferrotranvieri, con rapporto di lavoro a TEMPO PARZIALE e secondo quanto prevede la normativa contrattuale. La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta su carta semplice in busta chiusa recante all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura "SELEZIONE PER OPERATORE DI ESERCIZIO" e indirizzata a: Mobilità di Marca Spa Ufficio segreteria, via Polveriera, 1 - 31100 Treviso.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/04/2018. Saranno escluse quelle pervenute oltre tale termine pur con timbro postale del 27/04/2018 o precedente. La domanda potrà anche essere consegnata a mano, sempre entro i termini indicati, in busta chiusa alla Segreteria dell'Azienda, che ne rilascerà ricevuta.