Sale in corriera con un biglietto non valido e prende a pugni un autista della Mom

TREVISO Il biglietto che stava per obliterare prima di salire in corriera non era valido per quella corsa. Quando l'autista ha fatto notare l'anomalia il passeggero, invitandolo a scendere, lo ha aggredito a pugni e ceffoni. Protagonista di questo episodio, avvenuto alle 10.30 circa di mercoledì mattina presso la stazione delle corriere di via LungoSile Mattei, un cittadino ivoriano che è stato fermato dalla polizia locale di Treviso e portato presso il comando di via Castello d'Amore. Lo straniero è stato denunciato dall'autista della Mom per lesioni. La corriera su cui l'africano avrebbe dovuto salire era quella diretta a Valdobbiadene. Quando i passeggeri hanno cominciato a salire, sfilando davanti all’obliteratrice, il 52enne si è reso conto che il biglietto in possesso del cittadino ivoriano non era valido per quella corsa. Non bastava insomma per raggiungere Montebelluna, dov’era diretto. Gli animi si sono subito esacerbati quando il passeggero ha fatto capire di non avere con sé abbastanza denaro per pagare la differenza, e l’autista, di contro, gli ha fatto capire che a quel punto era costretto a farlo scendere. E’ a questo punto che l’ivoriano, secondo quanto denunciato dal 52enne, avrebbe alzato le mani sferrando un sonoro ceffone sul viso del dipendente Mom. Quest’ultimo ha poi chiesto l’intervento della polizia locale.