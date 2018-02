Sensori per rilevare lo stile di guida dell'autista: "Il Grande Fratello è già qui"

TREVISO Visto la sua affermazione relativa alla vicenda Amazon Italia ("i braccialetti non ci saranno mai") a seguito dello scalpore che ha sollevato la vicenda dei braccialetti ai propri dipendenti, non può non sottolineare e denunciare, come altri, che la legge Jobs Act è il grimaldello con il quale si è modificato l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori lasciando campo libero alle aziende di applicare a rutti i loro dipendenti non solo i braccialetti in questione ma di tutto e di più consentendo la possibilità di controllare a distanza l'attività dei lavoratori che possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitarie o dalle rappresentanze sindacali aziendali.

Il sindacato non puó non evidenziare: con tale formulazione in ITALIA si è data la stura al vaso di Pandora altro che in Italia i braccialetti non ci saranno mai. A Venezia la Fondazione Servizi alla Persona gestita dalle Case di Riposo "Santa Maria dei Battuti" e dal "IRE di Venezia" nel 2016 ha licenziato due nostri attivisti sindacali in quanto non si sono piegati al dettato di Inviare con telefonino l'entrare e I'uscita dalla casa di ogni utente assistito ritenendo che con questa metodologia in realtà si controllava il tempo impiegato ed i tempi di spostamento tra un utente e l'altro nonostante il servizio erogato fosse a prenotazione e non a minutaggio.

In queste ore la notizia che tutta la flotta dell'azienda di trasporto pubblico MOM di Treviso verrà dotata di sensori per rilevare lo stile di guida di ogni autista. con relativa classifica dei stili di guida di ogni singolo autista e assegnazione dei punti di merito.

Il sindacato comunica di aver già attivato presso la Prefettura di Treviso una "Procedura di Raffreddamento" al riguardo con quel che potrebbe determinare questo atto che è, qualsiasi sia la giustificazione che lo supporta, il "grande fratello" è già qui. Altro che la rivoluzione digitale di Amazon, la rivoluzione digitale la stanno producendo in casa.