Morti sul lavoro, Unindustria: "Il nostro impegno va ben oltre gli obblighi di legge"

TREVISO Siamo vicini alle famiglie che hanno subito la perdita di un parente per infortunio sul lavoro e agli imprenditori delle aziende in cui erano impiegate queste persone. La perdita di una vita umana in ambito lavorativo è sempre una sconfitta per le aziende. Il nostro impegno, ben oltre gli obblighi di legge, è perché ciò non debba accadere. Le aziende trevigiane hanno effettuato notevoli investimenti per la sicurezza, con il continuo adeguamento di macchine e impianti, per la prevenzione, e per la formazione. Ogni lavoratore svolge un programma di formazione sulla sicurezza, generale e specifica per la propria mansione. Solo nell’ultimo anno, ad esempio, la struttura formativa di Unindustria Treviso, Unis&f, e la Scuola Edile di Treviso hanno realizzato sulla sicurezza 936 corsi di formazione per 8.353 ore e 11.107 partecipanti, e Unis&F offre un servizio di gestione avanzata della sicurezza adottato da numerose aziende. Unindustria Treviso con i Sindacati, gli Organismi paritetici e gli Enti di controllo come gli Spisal, l’Ispettorato del lavoro e l’Inail ha sottoscritto da molti anni importanti protocolli d’intesa che vedono Treviso esempio a livello nazionale, per la prevenzione e per la diffusione della cultura della sicurezza. Ciò nonostante, anche se in misura decrescente, gli infortuni continuano a verificarsi; si deve rilevare che una parte significativa degli incidenti, anche mortali, avviene con i mezzi di trasporto, sia all’interno dell’azienda che sulla strada. Dobbiamo quindi trovare tutti i modi e tutte le occasioni, anche insieme al Sindacato e agli Organi di controllo, per mantenere sempre presente il tema della sicurezza e dell’attenzione che devono prestare le persone nei luoghi di lavoro, per la incolumità propria e degli altri. L’impegno primario inizia da ogni persona e dai suoi comportamenti, ed è fondamentale far crescere questa consapevolezza, che è parte di una cura della propria salute non solo durante il lavoro. Questo è l’impegno delle aziende e di Unindustria Treviso.



Antonella Candiotto

Vicepresidente di Unindustria Treviso delegata alle Relazioni Industriali

Presidente del Gruppo Metalmeccanico