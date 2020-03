Malore fatale alla guida, muore anziano trevigiano

Tragedia nel pomeriggio di oggi nel quartiere trevigiano di Selvana: un 82enne, Mario Vesco, a causa di un malore, probabilmente un infarto, ha perso la vita mentre si trovava al volante della sua auto, una Honda Jazz. L'episodio è avvenuto alle 16.50 in via Saba. Per l'anziano, residente nella vicina via Granatieri di Sardegna, non c'è stato nulla da fare. L'uomo si stava recando al supermercato per fare la spesa. Purtroppo inutili sono stati i soccorsi da parte degli infermieri del Suem 118 che hanno tentato di rianimare l'uomo che lascia un figlio e una figlia. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Treviso.

