Al via a Treviso la mostra "Fughe e Colori" di Yari Palmisano

TREVISO Sabato 7 Aprile alle ore 19 si aprirà la mostra dell’artista Yari Palmisano “ Fughe e Colori” presso la Sala Espositiva del Mecenate Tea Lounge ( piazzetta della torre, Treviso). La mostra sarà presentata dalla Dott.ssa Ombretta Frezza, Critico e Storico dell’Arte. Yari Palmisano, monzese di nascita ma volpaghese d’adozione, propone 9 tele di grandi dimensioni, realizzate ad acrilico dove il colore rosso predomina conducendoci in un percorso che si muove in bilico tra pittura e grafica. Il richiamo al mondo dell’illustrazione e del fumetto è evidente nel segno marcato che delinea le figure, le architetture e ogni singolo elemento delle sue composizioni. I suoi paesaggi sono avvolti da un’atmosfera apocalittica che ci guida in un mondo surreale, onirico, avvolto nel silenzio di un tempo che sembra arrestarsi e rallentare ogni cosa, cristallizzando l’attimo, bloccandolo e proiettandolo in una dimensione avulsa dal presente che stiamo vivendo. L’evento collaterale avrà luogo sabato 14 Aprile 2018, ore 18, con lo scrittore Valter Garatti che presenterà il suo romanzo d’esordio “Il Decifratore “ ( Panda Edizioni 2016) presso la Sala Rossa del Mecenate Tea Lounge. Dialogherà con lo scrittore la Dott.ssa Ombretta Frezza, letture a cura dell’attrice Michela Pontello.