Michel Mudimbi torna all'Home rock bar di Treviso

TREVISO Venerdì 19 gennaio torna all’Home Rock Bar di Treviso l’appuntamento dedicato alla musica live che porta in scena la migliore musica in circolazione. Ad infiammare il palco sono chiamati due special guests: Mudimbi e Dutch Nazari. Stella nascente della scena Tramp, lo abbiamo visto esibirsi all’edizione scorsa di Home Festival, e ora Michel Mudimbi torna a Treviso. Di origini italo-congolesi è nato e cresciuto a San Benedetto Del Tronto e inizia con il rap attorno al 2000. Solo nel 2013 esce ‘M’ il suo primo EP e il suo primo video ‘Supercalifrigida’ che riscuote un grande successo in rete tanto da essere notato da Radio Deejay più precisamente da Albertino che chiederà allo stesso Mudimbi di creare un jingle per il suo programma ‘Asganaway’. Quest’anno è uscito il suo primo album ‘Michel’ (NuFabric Records) che sta riscuotendo grande successo nel panorama rap/trap.

E venerdì non sarà solo sul palco dell’Home, ma ad affiancarlo c’è anche il rapper Dutch Nazari. Classe 1989, è nato e cresciuto a Padova, dove all’età di 16 anni si è avvicinato alla scena hiphop, contribuendo a fondare il collettivo Massima Tackenza, gruppo tuttora musicalmente attivo. Nel 2014 Dutch Nazari entra nel roster di Giada Mesi, etichetta fondata da Dargen D’Amico, con la quale nell’autunno dello stesso anno pubblica l’ep dal titolo “Diecimila Lire”. L’ep, interamente prodotto da Sick et Simpliciter, riscuote grande interesse sia da parte della critica che del pubblico, posizionandosi ai vertici delle classifiche dei “migliori dischi del 2014” dei principali portali del settore. Nell’estate del 2016 esce l’ep “Fino a Qui” fino alla pubblicazione del primo album sulla lunga distanza, in uscita in primavera 2017 per l’etichetta Giada Mesi, in collaborazione con Undamento Records.