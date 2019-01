Coltello conficcato in gola, per la Procura la rapina è inventata: 18enne a processo

Aveva denunciato una aggressione da parte tre individui, di cui uno di colore. Ma la storia era tutta inventata. E ora Pietro Camatta, 18enne ritrovato con un coltello conficcato in gola la notte del 2 agosto scorso, finirà a processo. Nei suoi confronti il sostituto procuratore Davide Romanelli ha infatti emesso un decreto di giudizio immediato, che manderà il ragazzo davanti al giudice monocratico con l'accusa di simulazione di reato.

Camatta era stato ritrovato in un lago di sangue sotto un cespuglio dei giardinetti di Porta Fra Giocondo a Treviso. «Sono stato aggredito da tre ragazzi - aveva raccontato il 18enne - due bianchi e uno di colore». Ma le indagini condotte dalla squadra mobile di Treviso hanno svelato una realtà diversa. Nessuno aveva attaccato il ragazzo. La lama nel collo se la sarebbe piantata da solo, forse in preda a un momento di sconforto o magari nel tentativo di compiere un gesto autolesionistico.