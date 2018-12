Attentato a Strasburgo, aumentate le misure di sicurezza al "Canova" e in città

In mattinata vertice per l'ordine e la sicurezza in Prefettura a Treviso. L'europarlamentare trevigiano David Borrelli: «Sto ancora metabolizzando quanto successo. È inevitabile che il mio pensiero vada a chi non ce l'ha fatta e a chi è in ospedale»