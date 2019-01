Spruzzata di neve nella notte sulla Marca, disagi limitati

Come annunciato dalle previsioni meteo dei giorni scorsi, una spruzzata di neve ha imbiancato la Marca la scorsa notte: i fiocchi non hanno fortunatamente provocato disagi. Le strade del capoluogo già all'alba erano normalmente percorribili anche grazie all'intervento, nella tarda serata di martedì, dei mezzi spargisale e delle temperature che si sono attestate sempre vicine allo zero e non sono scese ulteriormente.

Poco dopo le 8 di stamane, a causa dell'asfalto reso viscido dalla neve si è verificato un incidente, senza gravi conseguenze, al confine tra San Fior e Colle Umberto, in via Pastrengo: un'auto è finita in un fossato, capovolgendosi. Altro incidente si è registrato a Cappella Maggiore, lungo via Crispi, lungo la provinciale per Fregona: un veicolo è uscito di strada, senza conseguenze per l'automobilista alla guida. Problemi si registrano nella zona di Revine Lago con la strada provinciale che conduce a Vittorio Veneto, ridotta ad una lastra di ghiaccio.