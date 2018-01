Baby topi d'appartamento scoperti e messi in fuga, fermati dalla polizia

TREVISO Hanno tentato di mettere a segno un furto all'interno di un'abitazione della prima periferia di Treviso ma sono stati scoperti e messi in fuga dalla padrona di casa. La donna, sentendo alcuni rumori provenire dalla sua porta, ha subito allertato la polizia che li ha bloccati nei pressi di piazza dei Signori. L'episodio è avvenuto lunedì poco dopo le 11.

Ad essere denunciati alla Procura per i minori per tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di arnesi atti ad offendere due ragazzini nomadi, entrambi minori di 14 anni. I ladruncoli, vedendo gli agenti, hanno cercato di nascondere, nei rispettivi zaini, alcuni cacciaviti e arnesi vari da scasso; essendo sprovvisti di documenti, sono stati poi portati in Questura per accertamenti.