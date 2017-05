Devasta i mobili di casa del nonno, arrestato trevigiano di 29 anni

TREVISO Pretendeva dal nonno che da qualche tempo lo ospita, un ultraottantenne, ancora denaro: all'ennesimo rifiuto dell'anziano lui si è vendicato devastandogli i mobili di casa. Protagonista dell'episodio, avvenuto nella tarda serata di giovedì scorso, un 29enne, C.M., che è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. A contattare il 113 era stato proprio il nonno, terrorizzato dalla furia del nipote, forse alterato oltre che fuori di sè. Il 29enne ha alle spalle precedenti denunce per maltrattamenti in famiglia e stupefacenti (già madre e zia lo avevano cacciato di casa, negli ultimi tempi il nonno si era fatto carico del nipote): nei suoi confronti il gip del tribunale di Treviso ha disposto l'obbligo di firma in Questura due volte al giorno.