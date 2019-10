Auto usata come ariete contro l'ingresso, saccheggiato il "Nu Store"

Colpo nella tarda serata di martedì, dopo dopo le 23.15, al bazar cinese "Nu Store" di viale della Repubblica a Treviso. Ad entrare in azione una banda composta da quattro malviventi che hanno utilizzato una Fiat Bravo grigia come ariete ed in retromarcia hanno divelto la porta d'ingresso del negozio. Dal veicolo sono poi scesi i malviventi, con il volto travisato da maschere, e si sono diretti verso le casse per svuotarle. Il bottino della spaccata sarebbe di alcune migliaia di euro. Sull'episodio indagano gli investigatori della squadra mobile di Treviso che hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti all'esterno e all'interno del bazar. L'episodio segue di qualche giorno un furto ai danni di un altro noto bazar della Marca, l'Ina market di Villorba.