In centro a Treviso arrivano finalmente 100 nuovi parcheggi gratuiti: ecco dove sono

TREVISO Ben 100 nuovi stalli gratuiti a disposizione della cittadinanza e dei pendolari. E' questo il regalo dell'amministrazione comunale per la Primavera trevigiana. I nuovi parcheggi, attesi oramai da tantissimo tempo, sono infatti stati ricavati dagli ex magazzini presenti sotto il cavalcavia della stazione e abbandonati al loro destino da decenni. In poche settimane però i lavori di sgombro e rifacimento della zona hanno portato alla nascita di un centinaio di posti gratuiti, comprese le postazioni per disabili. Il tutto è ora accessibile sia da via Sant'Antonino-via Marco Polo che da viale Fratelli Bandiera per un costo totale di 450 mila euro comprensivo anche di un nuovo sistema di illuminazione pubblica della zona i cui lavori prenderanno il via molto presto.