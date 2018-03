Oca tormenta il sonno dei residenti del centro storico di Treviso

TREVISO Un'oca, una semplice oca da qualche giorno tiene in scacco tutti i residenti dei Buranelli, nel cuore del centro storico di Treviso. L'animale, uno splendido esemplare, proverrebbe dalle vicine mura e di lasciare la sua attuale posizione non avrebbe la minima idea di andarsene. Ma il motivo di malumore da parte dei cittadini non è certo la sua presenza ma gli strepiti in cui l'oca si produce durante la notte. Versi ben udibili a decine di metri di distanza. "Forse vuole chiamare le amiche": dice ironicamente una residente. Del caso si occuperanno nel prossimi giorni gli agenti della polizia provinciale di Treviso, già allertati per riportare in un habitat più adatto il palmipede.

