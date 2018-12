Occuparono alloggio Ater, assolti in otto del Collettivo Ztl

Sono stati tutti assolti gli otto aderenti al gruppo Ztl finiti a processo per l'occupazione di una abitazione Ater nel dicembre del 2014 a Treviso. Si tratta di Nicola Vendraminetto, Alessandro Tesser, Ruggero Sorci, Paride Daniele, Lorenzo Brigoldi, Gaia Righetto, Monica Tiengo, Sergio Zulian e Maddalena Lovadina, protagonisti dell'occupazione di un appartamento al secondo piano di una palazzina al civico 18 di via Ronchese, locali rimasti vuoti per oltre un decennio e che erano stati inseriti nel piano di vendite dell'ente

Per il giudice Francesco Sartorio quella che secondo gli aderenti al centro sociale sarebbe stata una azione dimostrativa è un fatto che "non costituisce reato". A dibattimento l'avvocato difensore Andrea Romano aveva sostenuto il carattere simbolico dell'occupazione, che voleva richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni locali sul tema dell'emergenza abitativa.