Infortunio sul tetto di un capannone, soccorso con l'autoscala

E' stato vittima di un banale infortunio, uno strappo muscolare, mentre si trovava sul tetto di un capannone su cui doveva eseguire dei lavori di manutenzione. Per riportarlo a terra e affidarlo alle cure degli infermieri del Suem 118 è stato necessario far intervenire i vigili del fuoco con l'autoscala. L'episodio è avvenuto alle 16 in viale 4 Novembre a Treviso. A restare leggermente ferito un 61enne, G.P., trasportato al pronto soccorso del Ca' Foncello per essere sottoposto alle cure del caso.

