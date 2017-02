Ubriaco aggredisce la madre, 20enne arrestato dalla polizia

TREVISO Erano le 2 di questa notte quando una volante della polizia è intervenuta in aiuto ad una madre in difficoltà. La donna aveva raccontato al 113 e poi ai ai poliziotti che suo figlio di circa 20 anni era andato in escandescenze, dopo aver fatto uso di alcol, e l’aveva aggredita. Il giovane si trovava ancora all'interno dell'appartamento, sdraiato a letto, continuando ad urlare e a dimenarsi con violenza. Viste le condizioni del giovane gli agenti hanno provveduto a portarlo presso il pronto soccorso.

Dimesso in mattinata, il ragazzo, M.A., mentre stava andando al bar dell’ospedale, è andato nuovamente in escandescenze, aggradendo gli agenti di polizia, nel frattempo allertati dagli infermieri. Portato in Questura, M.A. è stato dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. La madre, inizialmente in forte stato di agitazione, è stata tranquillizzata e ha ringraziato i poliziotti per averla aiutata in un momento di grande difficoltà.