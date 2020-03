Bar dell'ospedale, stop al servizio al banco e numero chiuso di ingressi

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, definite di "poco buon gusto" dal direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi, l'azienda sanitaria trevigiana ha dato disposizioni precise alla ditta che gestisce il bar dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Sarà possibile restare all'interno del locale in un numero massimo di 15 persone, non sarà possibile consumare al bancone ma solo seduti sui tavolini. Resta da capire come sarà fatta rispettare questa disposizione che vale peraltro per tutti i locali pubblici ed è stata ideata per limitare il contagio da Coronavirus.