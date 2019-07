Detenuto evade dal reparto malattie infettive: era ricoverato da martedì

Episodio incredibile nella tarda mattinata di oggi, giovedì, presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Un cittadino romeno di 30 anni, sotto esame perchè sospettato di essere malato di tubercolosi ( l'Ulss ha rivelato che i test erano fortunatamente negativi ) e piantonato presso la struttura ospedaliera da martedì scorso (giorno del ricovero per i controlli del caso), è riuscito a dileguarsi e far perdere le proprie tracce. Una fuga degna di un film. Lo straniero si è infatti calato, annodando alcune lenzuola, dalla finestra della sua stanza fino al cortile e si è poi dileguato nel nulla. Ricerche sono in corso da parte di polizia e carabinieri, anche con l'utilizzo di un elicottero. L'ultimo avvistamento è avvenuto a Lanzago di Silea.

Il 30enne, vestito con una tuta nera e pizzetto, era destinatario di un provvedimento restrittivo in carcere ed era vigilato dalla polizia penitenziaria nel reparto infettivo dell’ospedale di Treviso: indagini sono in corso per accertare le responsabilità circa questa fuga rocambolesca.