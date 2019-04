Terrore in ospedale, ruba la pistola ad una finanziera e cerca di sparare

“Una nigeriana 31enne, controllata dalla Guardia di Finanza a Treviso, è stata scoperta con parecchi ovuli in pancia. Non contenta, ha aggredito una militare delle Fiamme Gialle sottraendole l’arma d’ordinanza e cercando di fare fuoco. Non ha sparato solo perché non è riuscita a togliere la sicura. Nel 2016 la nigeriana aveva ricevuto il diniego della protezione internazionale. Piena solidarietà alle Forze dell’Ordine, tolleranza zero per i delinquenti che portano droga nelle nostre strade e aggrediscono chi si occupa della nostra sicurezza”. Lo ha dichiarato oggi, martedì, il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

L'episodio è avvenuto in mattinata all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. La straniera aveva chiesto ai finanzieri di poter andare in bagno ed è stata accompagnata da una donna delle fiamme gialle. Una volta chiusa la porta, la 31enne ha strappato alla malcapitata l'intera cintura per prenderle la pistola che era fortunatamente in sicura. La straniera ha provato più volte a sparare per colpire i finanzieri ma senza fortunatamente riuscirci. Due agenti delle volanti della polizia che si trovavano nei paraggi sono intervenuti tempestivamente in soccorso dei finanzieri che avevano nel frattempo spinto sul letto la 31enne. La straniera non ha però mollato arma e si era rannicchiata. I due poliziotti, grazie ad una serie di manovre, sono riusciti a strapparle il caricatore e poi arma, immobilizzandola.